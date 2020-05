“Oggi registriamo un dato di 84 casi positivi nelle ultime 24h con un trend all’1,2%. Ci vuole cautela in questa fase, la riapertura non significa che il virus sia stato sconfitto”. Lo afferma l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. L’assessore segnala inoltre un “trend stabilmente in discesa nelle province, dove complessivamente ci sono stati 4 nuovi casi positivi nelle ultime 24h e nessun decesso. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 15, mentre i tamponi totali sono oltre 147mila”.

