Nel Lazio “oggi registriamo un dato di 154 casi di positività e un trend al 3,5%. Aumenta la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (16.611) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.792)”, pari a “circa 4 mila unità”. Lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità e Integrazione socio sanitaria, Alessio D’Amato, dopo che si è conclusa la videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù. “Bisogna ora mantenere alta l’attenzione per le giornate di Pasqua e Pasquetta“, afferma.

Fonte