Ripensare l’assistenza sanitaria nel nostro Paese per avvicinarla alle persone, anche sfruttando il potenziale offerto dalle tecnologie; rafforzare le reti reali e virtuali a supporto e difesa delle persone che convivono con una patologia cronica come la sclerosi multipla, spesso fragili, la cui malattia non è fermata a causa della pandemia, ma che possono aver incontrato difficoltà nel proseguire il proprio percorso di assistenza e cura. Sono solo alcuni degli spunti di riflessione che la crisi Covid-19 e il periodo di isolamento hanno stimolato e che sono stati al centro dell’evento #Connessievicini promosso da Sanofi Genzyme in collaborazione con Aism-Associazione italiana sclerosi multipla.

Fonte