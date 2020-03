“Stiamo a casa, stiamo a casa il tempo necessario perché questa crisi si risolva, non so quanto ci vorrà, nessuno lo sa, ma ascoltiamo gli esperti, seguiamo le direttive. Io lo dico anche ai ragazzi, quelli più giovani, non è che non c’è scuola perché è vacanza, non c’è scuola perché c’è un’emergenza, bisogna stare a casa, non bisogna raggrupparsi, non bisogna uscire, non bisogna stare insieme in tanti nello stesso posto, bisogna mantenere una distanza di sicurezza. Dobbiamo fermare il contagio, è importantissimo ragazzi. Ognuno faccia la sua parte, senso civico, serietà anche se avete 15 anni, 14, 20”. Così Lorenzo Jovanotti in un video appello postato su Facebook sull’emergenza coronavirus.

