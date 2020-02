Rischi e cautele sul COVID 19, i social restituiscono posizioni che non conoscono mezze misure, strattonate tra estremismi e individualismi tranquillizzanti. Una discussione polarizzata tra chi minimizza e chi, viceversa, chiede misure cautelative estreme. A metà c’è chi prova a far comprendere come e perché alcuni accorgimenti possano essere indispensabili, non solo utili.

Caterina Piscitelli, professionista napoletana che si occupa di comunicazione, è un esempio. Definendosi “una immunodepressa in quarantena, tranquilla”, sottolinea – con un post particolarmente apprezzato – “alcune cose che ancora quasi nessuno riesce a spiegare con semplicità”. Per esempio, scrive, che “le misure cautelative governative e regionali- che tanto vi spaventano e non capite – non vogliono annunciare l’apocalisse ma contenere (non annullare) i contagi per proteggere le fasce più deboli, il nostro sistema sanitario e le persone che ci lavorano. Che sono persone, eh. Come tutti noi”. E ancora: invita chiunque “abbia febbre, o raffreddore, o tosse o tutti e tre insieme a prendersi 15 giorni di malattia” per stare a casa “con mascherina e con attenzione alle persone con cui abita, disinfettando le superfici in casa con una certa frequenza. Monitorando la situazione ovviamente se dovesse aggravarsi”.

“Questo – spiega – non perché si annulla il contagio ma si contiene per proteggere le fasce più deboli, il nostro sistema sanitario e le persone che ci lavorano”. E ancora: “Non frequentate luoghi affollati per un po’, dedicatevi a voi stessi e alla vostra famiglia riprendendo contatto con la natura e l’aria aperta. I servizi minimi devono essere garantiti ed i privati non metteranno tutti i loro lavoratori in smart working, quindi se facciamo queste due, tre cose semplici semplici, facciamo stare anche più tranquilla la gente che deve continuare a lavorare per garantire a tutti noi i servizi da dover portare avanti”. Infine, aggiunge Caterina “sembra che dimentichiamo che ogni individuo ha una responsabilità collettiva e si muove sempre in una società, attenersi alla cautela e alle linee guida sarebbe necessario già con l’influenza stagionale, ancor di più oggi con il COVID 19 per il quale non abbiamo immunità né vaccini. Tutti dovrebbero avere la consapevolezza che le azioni di ognuno hanno un impatto sugli altri: se non rientro nelle categorie particolarmente a rischio, posso ugualmente essere un veicolo di contagio per i più vulnerabili, gridare all’allarmismo solo se si invitano anche i soggetti che rientrano nell’80 per cento a restare a casa è individualismo spicciolo, non è un bel messaggio. Mi sono fatta 45 giorni in una camera sterile senza poter vedere mia figlia con addosso la paura che tutto andasse storto, credo che 15 giorni in casa con un po’ di raffreddore non siano poi così duri se si pensa di poter aiutare un’altra persona.

Nel nostro piccolo dovremmo tutelare quel 5 per cento a rischio, sono i nostri nonni, i genitori più anziani con patologie dettate dall’età, persone più giovani che hanno un trascorso sanitario che li rende fragili o in pericolo. Le persone che sono morte hanno figli, nipoti e parenti che in questi giorni li stanno piangendo. Credo che questa emergenza possa essere, in definitiva, una occasione per tutti noi di ricordarci quanto ogni nostra azione individuale possa avere un impatto su tutti, non un dibattito da liquidare con dei semplicistici e pure sgradevoli ‘tanto è letale solo per i vecchi o i già compromessi’. Molti sulle mie posizioni rispondono che loro non possono permettersi di fermare le proprie attività, soprattutto i liberi professionisti, questo ci dice molto anche delle falle del nostro sistema occupazionale e di quanta poca attenzione ci sia da parte delle singole casse previdenziali per questi lavoratori. A loro rispondo che spero trovino il modo di far valere i propri diritti, perché una persona che non può permettersi in un anno 15 giorni di malattia è uno schiavo, non un lavoratore”.