CITTÀ DEL VATICANO – Un appello alla “responsabilità” e alla “collaborazione con le apposite autorità competenti” arriva anche da Papa Francesco che le definisce, assieme alla “buona volontà”, “un valore aggiunto di cui il mondo ha estremo bisogno”. In una lettera a Il Mattino di Padova, in cui annuncia che le le meditazioni della sua Via Crucis arriveranno dalla parrocchia del carcere ‘Due Palazzi’, il pontefice sottolinea, riferendosi all’epidemia del coronavirus: “Anche in questi momenti Dio ci sta parlando”.

“La sofferenza e la morte che, come in altri parti d’Italia, state vivendo a causa del virus è per me motivo di preghiera e vicinanza umana”, sottolinea il Pontefice rivolgendosi ai lettori del giornale e continua: “È anche la ragione della speranza cristiana: anche in questi momenti Dio ci sta parlando. Spetta all’uomo saper cogliere, dentro a questa voce, una guida per continuare a costruire, quaggiù, un pezzettino del Regno di Dio”.

Coronavirus, l’Angelus del papa in streaming: “Sono in gabbia nella libreria” in riproduzione….

“Questa situazione di pericolo, però – continua Francesco -, è anche un’occasione per vedere di che cosa sono capaci gli uomini e le donne di buona volontà. Penso a chi, in questi giorni, si sta impegnando oltre il dovuto: il personale medico e paramedico innanzitutto”.

Durante la celebrazione della Messa nel silenzio di Santa Marta, visto che anche in Vaticano gli assembramenti sono vietati, ha detto inoltre: “Preghiamo il Signore per i nostri sacerdoti, perché abbiano il coraggio di uscire e andare dagli ammalati, portando la forza della Parola di Dio e l’Eucarestia e accompagnare gli operatori sanitari, i volontari, in questo lavoro che stanno facendo”.







