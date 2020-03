Coronavirus, l'appello al governo dei turisti lodigiani bloccati in India: "Fateci fare la quarantena in Italia, vogliamo tornare"

“Chiediamo al governo di farsi carico di un nostro rientro a breve in Italia, per ultimare la quarantena nel nostro Paese”. E’ l’appello lanciato dal gruppo di 16 turisti italiani, in gran parte lodigiani, bloccati a Delhi, in India, a causa della loro positività al coronavirus. Il gruppo è composto da 23 persone, compresa un’accompagnatrice dell’agenzia di Sant’Angelo Lodigiano che ha gestito il viaggio. Due, marito e moglie, sono ricoverati in ospedale in condizioni più serie ma stabili. Quattordici sono asintomatici ma sono risultati positivi al tampone. In sette non hanno il virus.

Una delle stanze dell’ospedale di Delhi dove sono ricoverati i turisti italiani

“I negativi sono già rientrati – scrive da Delhi Stefano Taravella, di Lodi a nome del gruppo – gli altri, tra cui il sottoscritto, sono stati trasferiti in un complesso ospedaliero moderno e attrezzato, anche se è aumentato l’isolamento. Ognuno infatti ha la propria camera, bella e spaziosa, ma dalla quale non può uscire. L’assistenza da parte dell’ambasciata adesso è puntuale, nelle piccole come nelle grandi cose. Siamo costantemente in contatto con un console, che ci segue passo passo”. Ma agli italiani la prospettiva di rimanere due settimane isolati in un ospedale indiano non piace. “Paradossalmente le condizioni cui accennavo prima, cioè il fatto che stiamo bene, siamo assistiti in una struttura adeguata, che le autorità indiane non fanno pressione sul nostro governo per una nostra partenza, allontanano comprensibilmente il nostro rientro”. Di qui l’appello al governo: “Chiediamo di farsi carico del nostro rientro in fretta in Italia per fare la quarantena. La decisione finale spetta infatti all’Unità di Crisi della Farnesina”.

Stefano Taravella al Taj Mahal







