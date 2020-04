Una “semplice” traccia audio della durata di 20 minuti, da ascoltare con cuffie o auricolari, che agisce sull’attivazione neuronale e corticale del cervello per indurre uno stato rilassatezza mentale e fisica. E’ quanto proposto dalla web app gratuita “Profondamente.app” per supportare, alleviando i sovraccarichi di stress, il personale ospedaliero impegnato nella lotta al Covid-19. L’audio presente sul sito unisce le tecniche della “distensione immaginativa” e della “visualizzazione guidata” per accompagnare l’ascoltatore, ad occhi chiusi, in un percorso di scioglimento delle tensioni replicabile in qualsiasi momento. Il servizio è disponibile anche in inglese, spagnolo, francese, tedesco e svedese.

