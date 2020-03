“Io penso che gli italiani si sono comportati in maniera veramente esemplare, hanno fatto notevolissimi sacrifici, come non uscire di casa, ma hanno compreso che era questo l’unico modo per rispondere a una situazione difficile che ha coinvolto tutto il Paese e che ora sta coinvolgendo tutta l’Europa, l’America”. Così il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese intervenendo a diMartedì su La7 sull’emergenza coronavirus. “Gli italiani – aggiunge il ministro – hanno compreso la difficolta del momento e sono stati attenti a seguire tutte le prescrizioni che sono state date dal governo”.

