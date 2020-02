(di Lavinia Gerardis) – “Non c’è più il rumore delle macchine ma si sente nelle case il rumore della vita”. Dalla zona rossa le radio fanno da amplificatore della realtà che stanno vivendo i cittadini isolati a causa del coronavirus. C’è Radio Codogno (FM 100.350), la storica radio parrocchiale che da un paio di giorni si è trasformata nella radio ufficiale della zona rossa. “Ci siamo detti, abbiamo una radio: trasmettiamo”, racconta Francesco D’Adda che lavora alla consolle. “Una voce della resistenza”, come ha rivendicato il referente della radio, Massimo Scaglioni per dare informazioni chiare e aggiornate in un momento in cui i cittadini ne hanno estremo bisogno.

