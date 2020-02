Campionato a porte chiuse

– Il calcio in Svizzera si ferma. La Federazione elvetica ha infatti annunciato il rinvio di tutte le partite della Super League (l’equivalente della nostra Serie A) e della Challenge League (Serie B) a causa dell’epidemia di coronavirus.

La decisione deriva da una delibera del Consiglio federale svizzero, che stabilisce che “tutti gli eventi che coinvolgono più di 1000 persone saranno vietati almeno fino al 15 marzo 2020”. Le date di recupero di questi incontri (10 in tutto) non sono ancora state comunicate. La Lega ha raccomandato di adottare rapidamente l’opzione delle porte chiuse per il resto del campionato, come deciso in Italia nelle regioni interessate dall’epidemia. Al momento in Svizzera sono stati confermati 8 casi di Coronavirus.