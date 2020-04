Il calcio italiano prova a ripartire, ma deve guardarsi intorno. Le notizie che inducono alla maggiore prudenza arrivano dalla Super League cinese, che in teoria doveva capeggiare la lista delle ripartenze: nessuna certezza sulle date, si riparla addirittura di fine giugno. Così i tifosi del calcio si stanno convertendo al virtuale: boom dei videogiochi (30% in più) e dei fan party con le squadre europee (2,9 milioni di interazioni coi giocatori del Borussia Dortmund), mentre la vendita dei tappetini per il fitness casalingo è aumentata dell’80%, trainata anche dai video degli allenamenti di Cristiano Ronaldo.

Questione diversa in Belgio, dove la premier Wilmès ha assunto una determinazione chiara: nessuna manifestazione aperta al pubblico fino al 31 agosto. Uno scenario che aleggia sulla ripresa del campionato. Ma ripartire non è più un’utopia: il virologo Van Ranst, dopo avere suggerito alla Pro League di finire subito la stagione (progetto condiviso con la Lega scozzese), ha fatto marcia indietro e oggi non ritiene più impossibile tornare a giocare.









Fonte