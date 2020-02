Lei lo ha postato l’11 luglio dell’anno scorso, in tempi decisamente non sospetti, ma il video della routine aeroportuale di Naomi Campbell sta diventando virale sulla scia della psicosi da Coronavirus. Nel video di circa 5 minuti, che la ex top model ha caricato la scorsa estate sul suo canale Youtube, si vede Naomi acquistare in aeroporto tutto il necessario per un viaggio confortevole, comprese delle salviettine disinfettanti, con cui, una volta salita a bordo, pulisce ogni angolo del suo posto in business class, dopo aver indossato guanti in lattice: dallo schermo del televisore al telecomando, dal poggiatesta ai braccioli della poltrona, dal tavolino pieghevole alle pareti di separazione con gli alloggi degli altri passeggeri non c’è superficie che rimanga senza un passaggio delle sue salviette disinfettanti. Il video, che ha avuto una grande diffusione da quando si è cominciato a parlare di coronavirus in tutto il mondo (raggiungendo i 2,2 milioni di visualizzazioni, molte di più degli altri video postati dalla star delle passerelle), sta ora ribalzando in maniera forsennata nel nostro paese, dove su Twitter circola un montaggio sintetico dedicato tutto alla disinfezione del posto in aereo. Tra i primi a postarlo, il noto autore televisivo Peppi Nocera, con l’avvertenza: “Italiani! Vi consiglio di fare come la vestale del Dettol (marchio di disinfettante molto diffuso negli Usa, ndr.) Naomi Campbell, la sua routine è imbattibile”.

