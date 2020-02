La Regione Puglia è pronta: dopo una riunione no stop del comitato di coordinamento presieduto dal governatore Michele Emiliano e coordinato dal direttore dell’Area salute Vito Montanaro sono pronte le misure di prevenzione urgenti per prevenire la diffusione del rischio di coronavirus anche in Puglia dove sinora tutti i casi sospetti sono risultati negativi.

Come anticipato da Repubblica Bari, ci sarà un censimento di tutti coloro che sono rientrati e rientreranno in Puglia dal Nord. Le disposizioni sono state impartite dal presidente della Regione, Emiliano: c’è l’obbligo di segnalare il proprio rientro in Puglia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio per tutti quelli che dal 1° febbraio in poi sono passati o hanno soggiornato in uno dei comuni isolati (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia, di Vo’ nella Regione Veneto).

Sono invece solo ‘invitati’ a comunicare la propria presenza tutti i cittadini che comunque rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, con indicazione del domicilio al proprio medico di medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al fine di permettere l’esercizio dei poteri di sorveglianza sanitaria.

Sarà il medico di base a filtrare le informazioni e segnalare eventuali casi da approfondire alle autorità sanitarie. Fondamentale viene ritenuta da parte degli organi regionali la collaborazione degli stessi medici di famiglia che sinora hanno sempre assicurato grande disponibilità.

Il provvedimento è pronto e sono in corso di definizione piccoli dettagli per la sua immediata applicazione. Inoltre la task force ha predisposto la mappa aggiornata di posti letto, reparti e terapie intensive nel caso in cui la situazione dovesse degenerare. L’adozione dei provvedimenti pugliesi avverrà d’intesa con l’autorità nazionale istituita dal governo con la quale il presidente Emiliano ha tenuto i contatti per tutta la giornata. Ulteriori dettagli saranno resi noti nelle prossime ore.





