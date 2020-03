“IMPARIAMO a convivere con la paura , per accettare le regole e proteggerci meglio “ : è il consiglio che viene da Sara Zamperlin, psicologa e psicoterapeuta che ha affrontato il tema anche sul suo blog parlando di “Coronavirus , paura fragilità e speranza”, www.sarazamperlin.it/psicologiablog/coronavirus-paura-speranza/ . Spiegando perché , se non l’affrontiamo, la paura può scatenare comportamenti irrazionali , portandoci a ignorare ogni norma di sicurezza, come fa chi scappa dalla quarantena o evita di segnalare contatti a rischio .



Per la prima volta privati della libertà

“Rispetto agli anziani che hanno vissuto l’esperienza della guerra oggi i giovani, ma anche gli adulti , devono fare i conti per la prima volta con la propria fragilità anche biologica , e con limiti alla loro libertà”. E così rischiano di finire preda dell’angoscia, “mentre la paura, invece, è un’emozione fisiologica, ci aiuta a fronteggiare il pericolo, purché la riconosciamo e siamo disposti a farci i conti”, avverte la psicologa. Il rischio altrimenti è la negazione, un meccanismo di difesa che in questo caso ci porta a sottostimare i rischi e trasgredire le regole: ”Ci sono quelli che minimizzano il pericolo – cosa vuoi che sia, è solo un’influenza – altri invece si comportano come se il problema non li riguardasse – tanto non mi ammalo – un atteggiamento che nasce da un’illusoria sensazione di onnipotenza, fisiologica tra i giovanissimi ma oggi molto diffusa anche tra gli adulti “. E c’è anche chi, all’estremo opposto, immagina una catastrofe imminente e va nel panico “una reazione irrazionale “, osserva la psicologa, “che porta a svuotare gli scaffali dei supermercati o a fare scorte di amuchina a rischio magari di dimenticare le cautele più essenziali”.

Cosa fare

Come reagire? Dobbiamo liberarci dall’illusione che il problema sia al di fuori di noi : “ è i l momento di riscoprire la bellezza di essere responsabili degli altri , e anche di noi stessi , perché in questo caso tutelando gli altri tuteliamo anche la nostra salute” , ricorda Zamperlin . L’isolamento, l’assenza di contatti fisici pesa , “ ma è anche l’occasione per riscoprir e l’importanza delle relazioni che abbiamo costruito – il desiderio si nutre anche dell’assenza- e , nell’attesa di poter stare di nuovo vicini, un’opportunità per inventare modi nuovi per stare vicini ai nostri cari ”.

L’occasione per crescere

“ Questa è l’occasione per sperimentare una posizione più adulta rispetto alla vita, facendo la propria parte all’interno di una comunità”, prosegue Zamperlin . “ E per ricon oscere i nostri limiti, accettando che ci sono decisioni che non saranno prese da noi , e regole da seguire “ .



Prendere cura di noi stessi