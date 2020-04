Secondo i dati della protezione civile sull’epidemia di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore sono morte 727 persone 110 in meno rispetto a ieri quando erano stati 837. In totale le persone decedute sono 13.155. 4.782 sono i casi totali in più, che tolti morti e guariti, fanno 2.937 positivi in più (ieri erano 2.017), per un totale di 80mila 572 attualmente positivi. Ma sono stati fatti molti tamponi in più: nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti 34.455. Infine le persone guarite sono 1.118 (ieri1.109)

Tutti gli articoli, aggiornamenti e ultime notizie Coronavirus, il punto sulla pandemia informazioni aggiornate al 1 aprile 2020 Cresce di giorno in giorno il numero delle vittime a causa del coronavirus e la guardia resta alta in Italia. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha confermato la validità delle misure restrittive almeno fino al 13 aprile. Ma non mancano le polemiche per l’ultima circolare del Viminale che specifica la possibilità per i genitori di fare brevi passeggiate con i figli più piccoli. La paura che i contagi possano aumentare in tutto il mondo e soprattutto negli Usa ha spinto il presidente Usa, Donald Trump, ad avvisare gli americani: “Ci aspettano due settimane dolorose. Coronavirus, consigli di lettura per capire la crisi



