“La felicità? Non si rimanda anche in tempi di pandemia. Per me ora è stare a casa a suonare con il mio gatto Kucuk accanto. Sono convinta che domani torneremo ad abbracciarci”. E’ un messaggio di speranza quello della pianista Alessandra Celletti che, nonostante le restrizioni a cui siamo costretti per il coronavirus, ha scelto di far uscire comunque nella Giornata mondiale della Felicità ‘Love Animals’, un progetto in collaborazione con la videoartista Paola Luciani. “Ho dovuto rimandare le mie trasferte, i concerti e come tutti resto a casa – dice parlando con l’Adnkronos -, mi salva la musica, il piano e l’amore per gli animali che ha sempre accompagnato la mia vita”. E’ importante “non uscire, cercare di proteggerci, ma anche alimentare la felicità perché ci tutela dall’ammalarci”.

