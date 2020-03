(di Silvia Mancinelli) – Nelle casette dove i terremotati del Centro Italia aspettano la ricostruzione, per la prima volta forse dal 24 agosto 2016 la paura di nuove scosse, i ricordi dei crolli, l’ansia per una condizione di precarietà hanno ceduto il passo a una nuova paura, quella del Coronavirus che li mette per una volta almeno in una condizione di vantaggio rispetto al resto d’Italia. Ad Amatrice, dove questa sera il termometro segna 3 gradi, nove in meno rispetto a Roma, e dove sabato è prevista neve, il virus sembra ancora non sia arrivato ma le precauzioni messe in campo sono degne di chi ha passato decisamente di peggio.

