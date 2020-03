Germania, primo positivo nel calcio

– Il problema coronavirus inizia a far tremare anche la Spagna. Dopo aver varato le gare a porte chiuse, la Liga si è riunita d’urgenza con l’idea di dare lo stop ai campionati. La notizia, lanciata dall’edizione online del quotidiano sportivo Marca, riguarda un meeting tra i vertici di Federcalcio, lega e Assocalciatori, in attesa delle indicazioni che dovranno arrivare dalle autorità sanitarie. I calciatori che militano in Spagna avevano già rivolto alla Uefa l’appello di non giocare le gare delle Coppe e, visti gli sviluppi delle ultime ore, non dovrebbero giocarsi né Siviglia-Roma né Inter-Getafe di Europa League. Non dovrebbe essere invece a rischio Liverpool-Atletico Madrid di questa sera.

Dalla Germania arriva invece la notizia della positività di Timo Hubers, 23enne difensore tedesco dell’Hannover, club che milita nella 2.Bundesliga, la seconda serie tedesca. Lo rende noto la società, spiegando che il calciatore si è messo in autoisolamento dopo aver appreso che una persona a lui vicina in occasione di un evento a Hildesheim era risultata positiva al test. “Timo si è comportato in modo assolutamente esemplare – ha dichiarato il d.s. dell’Hannover Gerhard Zuber – e finora non ha mostrato alcun sintomo. Ha subito informato il medico dopo aver saputo della notizia. L’intera squadra e lo staff tecnico sono stati già testati per precauzione”. Il club, per sicurezza, ha annullato ogni attività stampa e chiuso al pubblico il centro sportivo dove si allena la prima squadra.