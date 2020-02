Pallavolo si ferma fino al primo marzo

Il presidente della Federcalcio Gravina ha chiesto al ministero della salute di autorizzare le partite a porte chiuse, visto che l’ordinanza non le autorizza ma neanche le vieta espressamente. No della Lega serie A allo spostamento delle partite di domenica a lunedì quando scadrebbe l’ordinanza. Chiesta anche la riapertura dei centri sportivi nelle regioni colpite per permettere gli allenamenti delle squadre.La serie B valuterà caso per caso per capire dove si possa giocare. La Lega Pro rinvia la nona e la decima giornata del girone A e B (si gioca il girone C). La Lega dilettanti chiede il rinvio di tutte le gare nelle regioni interessate. Sei regioni hanno chiesto la sospensione della attività sportiva.

La Federazione italiana pallavolo, congiuntamente alle due Leghe di Serie A maschile e femminile, rende noto di “avere deciso di sospendere l’intera attività pallavolistica nazionale a tutti livelli fino al primo marzo compreso”. “La decisione – si legge, in un comunicato – è stata assunta al termine di una riunione d’urgenza che si è tenuta ieri a Bologna in conseguenza dei diversi provvedimenti che si stanno assumendo in ambito governativo-istituzionale”.

Stop anche rugby

Si ferma anche il rugby. “La Federazione italiana rugby – si legge in una nota della federazione – facendo seguito alle ordinanze disposte dalle autorità competenti e del Coni, in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto, per il fine settimana del 28 febbraio-1 marzo sospende i campionati nazionali, inclusa tutta l’attività giovanile, ma anche l’attività di raduno delle Nazionali nelle regioni raggiunte dai dispositivi”.

Stop sport invernali

Sport invernali sospesi in tutta Italia per l’intera settimana. La Fisi, che aveva già bloccato gli eventi in Lombardia e Veneto previsti domenica per l’emergenza coronavirus, ha deciso in aggiunta di estendere lo stop “all’intero territorio nazionale per tutta la prossima settimana, in attesa del perfezionamento di ulteriori provvedimenti che verranno forniti dallo stesso Consiglio dei Ministri”. La Fisi fa sapere di “mantenersi a stretto contatto e in aggiornamento con i relativi organi competenti”. Degli eventi di calendario nazionale non fanno parte il Gs femminile di Coppa Europa di domani a Folgaria e la tappa di cdm a La Thuile: eventi della federazione internazionale (Fis) al momento confermati.