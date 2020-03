Prima la sostituzione con Paratici, ospite lunedì dell’appuntamento con Juventus Tv “A casa con la Juve” ufficialmente per impegni in programma proprio oggi quando sarebbe toccato a lui essere ospite della trasmissione, quindi le parole della fidanzata Oriana Sabatini: “Paulo è stato male qualche giorno fa”. La quarantena di Paulo Dybala procede tra alti e bassi, risultato positivo al Coronavirus insieme alla sua compagna e attualmente relegato nella sua casa torinese, mentre i familiari sono attualmente in isolamento in Argentina.

La fidanzata di Dybala: “Tosse, mal di testa e difficoltà respiratorie ma non pensavo di avere il coronavirus” in riproduzione….

La Sabatini, la seconda fidanzata a concedersi ai microfoni dopo Michela Persico, ha parlato al programma radiofonico El Club del Moro, in onda sull’emittente argentina La100 e condotto da Santiago del Moro, rivelando i momenti di malessere vissuti da lei e dal fidanzato: “Ora stiamo bene, ma due o tre giorni fa mi sentivo abbastanza male – la dichiarazione della modella argentina -. La sensazione è quella che hai quando sta per insorgere l’influenza, fa male tutto il corpo, ti senti stanco”. Niente febbre (“l’ho sempre misurata e non l’avevo”), ma i sintomi sono facilmente riconducibili al Covid-19: “I miei polmoni emettevano un rumore che non era normale, quindi Paulo ha iniziato a sentirsi male. Gli stessi sintomi dell’influenza”.

Tosse secca all’inizio, quindi muco nelle vie respiratorie, come confermato dalla stessa Sabatini in una precedente intervista. La quarantena è in corso da nove giorni e un appuntamento chiave sarà il prossimo tampone: “I medici ci hanno detto che il 31 marzo ci faranno il tampone, nel frattempo ci hanno detto di riposare e ci hanno prescritto alcune vitamine. La cucina? Ci porta da mangiare la Juventus, ma se devo cucinare lo faccio”. Oggi pomeriggio ospite della trasmissione “A casa con la Juventus” ci sarà Leonardo Bonucci.



Vuoi ricevere StraNotizie in tempo reale su Telegram? Vai su https://t.me/StraNotizie e clicca su "unisciti"

Fonte