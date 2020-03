Una crisi indotta dal coronavirus che equivale ad una vera e propria calamità per un intero settore, con fatturati che precipitano e prospettive di ripresa molto, molto lontane. Servono quindi interventi immediati a sostegno dell’intero settore culturale per contenere il pesantissimo impatto che l’emergenza sta avendo sulle imprese e sui lavoratori. Lo chiede Innocenzo Cipolletta, presidente di Confindustria Cultura Italia (CCI), Federazione Italiana dell’Industria Culturale che riunisce le associazioni dell’editoria (AIE), della musica (AFI, FIMI, PMI), del cinema e audiovisivo (ANICA, APA, UNIVIDEO) e servizi per la valorizzazione del patrimonio culturale (AICC), in una lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, al ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, e al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

“Il DPCM 4 marzo 2020 in tema di misure di contrasto e contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus non impone la chiusura generalizzata ed integrale dei cinema e teatri – spiega da Roma l’avvocato Alessandro Di Napoli che si occupa da anni di intrattenimento ed esercizio cinematografico -. Come anche autorevolmente sostenuto dal Capo dello Stato occorre conformarsi alle prescrizioni del Governo che a sua volta sta seguendo le indicazioni degli esperti sanitari. Il DPCM sospende “le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato” solo se ciò comporta “affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

“Le indicazioni del DPCM – prosegue l’avvocato Di Napoli – sono rispettate se gli esercenti mettono in vendita posti alternati e a scacchiera (una poltrona sì ed una o due no, una fila sì ed una no ove la distanza tra file sia inferiore ad 1 metro; ma moltissimi cinema hanno file distanziate oltre 1 metro) e adottino correlatamente altri accorgimenti (ad esempio: distanza interpersonale alle biglietterie se non si acquistano i biglietti online; dispositivi igienizzanti all’ingresso). In tal modo si eviterebbe l’“affollamento” che il DPCM intende prevenire e che appare da intendersi come prolungata vicinanza e non quale occasionale contatto. Si pensi allo spettatore che si muove all’interno della struttura (ad esempio per recarsi in bagno): non vi sarebbe differenza tra i cinema e teatri rispetto a quanto oggi avviene in un ristorante o in un supermercato o anche solo in strada. Su questa linea si è mossa l’ Associazione Nazionale Esercenti Cinema (Lazio)”.

“Questo l’impianto normativo su base statale – conclude l’avvocato Di Napoli – ma ben vengano approfondimenti e chiarimenti o suggerimento dalle Autorità Pubbliche e senza volere invitare gli Esercenti ad abbassare la guardia o minimizzare, o peggio trascurare, il fenomeno”

LA MAPPA DEL CONTAGIO

Ed è drammatica la lettura dei dati più recenti del box office italiano: ieri (giovedì 5 marzo) secondo i dati Cinetel sono stati raccolti appena 105.203 euro, – 89.95% rispetto allo stesso giorno di un anno fa (1.046.867 euro), su un totale di 1946 schermi aperti (contro i 3.893 dello scorso anno, ossia la metà). Anche il confronto con la settimana scorsa è sconfortante con -44.10%. In una settimana si è passati da 33mila biglietti venduti ai 18mila.

“Gli effetti della diffusione del virus sulle aziende e lavoratori del settore – aggiunge Cipolletta, presidente di Confindustria Cultura Italia (CCI) – è significativo e preoccupante. Il drastico calo di vendite di prodotti culturali, libri, musica e dvd, la cancellazione di concerti, la disdetta di mostre e visite culturali con presenze nei musei che non raggiungono il 20% di quelle normalmente registrate, l’annullamento di festival ed eventi fieristici, la chiusura delle sale cinematografiche, la sospensione delle produzioni audiovisive nazionali e internazionali e in generale il congelamento di attività o iniziative già programmate stanno generando infatti danni economici assai rilevanti su tutto il territorio nazionale, stravolgendo investimenti e sviluppo delle industrie per quest’anno e, probabilmente, anche per quelli a venire e generando una crisi di liquidità per le aziende del settore”.

In quest’ultimo week end gli incassi cinematografici sono crollati del 75% e sono andate al cinema solo 324.000 persone, mentre l’anno scorso erano più di un milione; nella sola giornata di ieri, il crollo ha raggiunto il 90%. Il 70% delle prenotazioni online di mostre e musei sono state cancellate, così come ben 7.400 spettacoli dal vivo provocando perdite di incassi pari a 10,5 milioni di euro per i soli eventi musicali, mentre i libri hanno subito un calo di vendite del 25% con punte del 70% nelle zone maggiormente colpite dal virus.