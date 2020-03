Va evitato ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi tra cui ci sono le ”esigenze lavorative, di salute e di necessità da comprovare”. E’ quanto ribadisce il Viminale in una circolare emanata dopo l’adozione delle ”nuove e più stringenti” misure di contenimento del coronavirus contenute nel decreto firmato dal premier Giuseppe Conte ieri sera. “Appare utile fornire ulteriori elementi di precisazione relativamente a quanto stabilito in tema di spostamenti con particolare riferimento a quelli all’interno di uno stesso comune”, si legge nella circolare.

