F1, rischia di saltare il Gp di Shanghai

– L’epidemia di coronavirus scoppiata in Cina sta mandando in tilt tutti gli eventi sportivi previsti nel Paese. Dopo il rinvio dei mondiali indoor di atletica leggera previsti a Nanchino e la cancellazione delle gare di coppa del mondo di sci in programma a Yanqing, si ferma anche il calcio. La Federazione cinese ha sospeso i campionati di tutte le serie. La nuova stagione della Super League sarebbe dovuta partire il 22 febbraio. In una nota la Federazione spiega che il rinvio dell’inizio della stagione riguarderà le “competizioni di tutti i tipi e a tutti i livelli” con l’obiettivo “di cooperare le iniziative di prevenzione e controllo del Paese e garantire la salute di giocatori, del personale impegnato e dei tifosi”. L’avvio della stagione è rinviato a data da destinarsi. Le squadre impegnate nella Champions League asiatica giocheranno in trasferta le gare casalinghe.

Anche la Formula 1 continua a osservare con interesse l’evolversi dell’epidemia. Rischia, infatti, di saltare anche il gp di Shanghai. E’ la stessa Federazione internazionale dell’automobile a far sapere via twitter che “sta seguendo con grande attenzione la situazione con le autorità competenti, sotto la direzione del presidente della commissione medica della Fia, il professor Gerard Saillant. La Fia valuterà il calendario delle prossime gare e, se necessario, prenderà tutte le misure necessarie per aiutare a proteggere la comunità mondiale degli sport automobilistici e il grande pubblico”. Il gp cinese è in programma a Shanghai il prossimo 19 aprile.