Per combattere le fake news seguite solo fonti ufficiali, dicono in tutto il mondo. Tranne che negli Stati Uniti: il Washington Post e il New York Times hanno lanciato la proposta di non trasmettere più le conferenze stampa di Donald Trump sul coronavirus in diretta, ma solo dopo aver verificato le affermazioni del presidente.

PANZANA PAZZESCA. Anche in Italia qualche problema lo abbiamo. Ieri l’economista tedesco Gunter Pauli, inventore del concetto di Blue Economy e da qualche giorno consigliere del presidente del Consiglio, ha ritirato fuori la storia del 5G quale causa del coronavirus (noi ce ne siamo occupati due giorni fa). Lo ha fatto con un tweet in cui ha taggato anche il premier Conte, il ministro Di Maio e Beppe Grillo (che fino al momento di andare in stampa però si sono ben guardati dal mettere un like o ritwittare il messaggio). Questo il testo (tradotto dall’inglese): “La scienza deve dimostrare e spiegare i principi di causa ed effetto. Ma prima osserva le correlazioni… Usiamo la logica allora. Qual è stata la prima città del mondo ad installare le reti 5G? Wuhan! E la prima regione europea? Il Nord Italia”. Va detto che moltissimi gli hanno chiesto se fosse impazzito, ma vale la pena di fare due considerazioni ulteriori. La prima è che la scienza ha dimostrato la natura del coronavirus, ovvero “la sua origine naturale e zoonotica” (si veda la ricerca appena pubblicata su Nature). La seconda è che le correlazioni sono una brutta bestia, nel senso che fenomeni che non hanno alcun rapporto possono avere apparenti correlazioni. Il sito web “spurious correlations” le colleziona da anni: si scopre così che c’è una correlazione fra i suicidi e la spesa di un paese in tecnologia, oppure tra il numero di persone che muoiono in piscina e i film di Nicholas Cage. La chiudiamo qui?

Science needs to demonstrate & explain cause & effect. However science first observes correlations: phenomena that are apparently associated. Let’s apply science logic. Which was the 1st city in the world blanketed in 5G? Wuhan! Which is the 1st European 5G Region? Northern Italy pic.twitter.com/BTSDHrFwvV — Gunter Pauli (@MyBlueEconomy) March 22, 2020

IMPRECISO. A proposito di fonti autorevoli circola un documento interno di un reparto dei carabinieri in cui il medico consiglia di stare 30 minuti al giorno al sole per garantirsi l’apporto giornaliero di vitamina D; e di assumere 1 o 2 grammi al giorno di vitamina C per rafforzare il sistema immunitario. Questi consigli non sono sbagliati ma non servono a proteggersi dal coronavirus. A Wuhan un gruppo di medici ha effettivamente usato la vitamina C in altissime dosi e per provare a curare pazienti gravi, ma ancora non ci sono i risultati.

VERO. Facile sparare cifre ad effetto in questi giorni. L’ex sottosegretario all’Istruzione Salvatore Giuliano per esempio ha detto che “oltre 800 milioni di studenti nel mondo non stanno frequentando la scuola”. Beh è vero: purtroppo sono 861 milioni secondo l’Unesco.