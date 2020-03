ROMA – “L’Italia sta vivendo una situazione complicata”. Aleksandar Kolarov, terzino della Roma, ai microfoni di Sport Kluba racconta le sue giornate da “recluso” a causa dell’emergenza coronavirus. “Sto benissimo e nessuno di noi qui è infetto. Siamo isolati da sette giorni, stiamo bene e non usciamo di casa. Non si può uscire senza autorizzazione e devo dire che in Italia molti si stanno attenendo alle regole, anche se i politici potrebbero inasprire ulteriormente le norme per limitare ancora di più la possibilità di muoversi. Gli italiani non hanno capito subito bene l’emergenza, il virus ha colpito prima il nord Italia e ora è anche al sud. Vorrei lanciare un appello ai miei connazionali e non solo: molte persone non hanno preso sul serio la situazione. Tutti dovrebbero essere responsabili non solo per se stessi ma anche per le altre persone, se non ci atteniamo alle raccomandazioni degli esperti non ne usciremo. Pensiamo alla Cina, sono tantissimi, ma sono anche disciplinati e in 4 mesi sono riusciti a fermare l’epidemia, a noi ne serviranno meno se saremo responsabili”.

Allenarsi in quarantena

Kolarov svela le modalità di allenamento in un momento così particolare: “Siamo seguiti dallo staff tecnico, ci è stato dato un programma di allenamento e il materiale per svolgere gli esercizi, oltre al cibo per evitare di farci uscire. In teoria, domenica dovremmo tornare in campo, ma non vedo come possa essere possibile in questo momento. Tornare a lavorare potrebbe essere pericoloso, è probabile che tutto slitti”.

Secondo il serbo, difficilmente si ritornerà a giocare a breve: “Al momento nessuno pensa a tornare, il calcio non è la priorità per nessuno. Si parla di terminare la stagione il 30 giugno, ma non vedo come possa essere possibile, anche se a tutti piacerebbe tornare a giocare perché vorrebbe dire tornare alla normalità. Speriamo di cominciare a giocare la prima settimana di maggio come si dice, ma pensando anche all’Europa League ci sono 17-18 partite da giocare nell’arco di due mesi. Fisicamente possiamo anche reggere, ma in questo momento, in questa situazione, non vedo come si possa tornare a giocare i primi di maggio, da questo punto di vista sono pessimista”. Per Kolarov, era inevitabile il rinvio dell’Europeo: “Onestamente è quello che mi aspettavo, era l’unica soluzione logica”.







