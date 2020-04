“La danza ed il teatro hanno sempre fatto parte della mia vita. In questo tragico momento ne fanno parte ancora di più. Tutto il settore dello spettacolo è in crisi. Teatri, cinema, scuole di danza, concerti. Chiedo allo Stato una risposta concreta a fronte di questa situazione tenendo presente che l’arte non è da meno di uno sport, di una industria, di un commercio.La danza non è solamente un passatempo per ragazzi. Per tante persone è la sola ed unica fonte di reddito”. E’ l’appello lanciato al governo da Kledi Kadiu, ballerino e maestro, volto noto del teatro e della tv, sulla crisi in cui versano oggi le scuole di danza italiane.

