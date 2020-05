In tempo di smart working emerge la difficoltà dei dipendenti di separare la vita professionale da quella personale, soprattutto dal punto di vista informatico. Il 44% degli italiani che ha ammesso di aver guardato più contenuti per adulti durante il lockdown, afferma di averlo fatto sugli stessi dispositivi utilizzati per lavoro, un dato che desta la preoccupazione delle aziende sul fronte della sicurezza. Di questi, il 6% degli italiani si serve dei dispositivi forniti dal proprio datore di lavoro, mentre il 38% sfrutta i dispositivi personali utilizzati poi anche a scopi lavorativi. E’ quanto emerge da una ricerca effettuata da Kaspersky nel corso del lockdown.

