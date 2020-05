Mani lavate quasi 12 volte al giorno (11,6). La metà delle volte usando un disinfettante al posto del sapone. Il 92% degli italiani sostiene di aver rispettato la distanza di un metro e nove su dieci hanno indossato la mascherina fuori casa. Lo rileva il rapporto dell’Istat “Reazione dei cittadini al lockdown. 5 Aprile – 21 aprile 2020”. Tre cittadini su quattro, secondo il rapporto, “hanno usato parole di significato positivo per descrivere il clima familiare vissuto nella fase 1 dell’emergenza Covid-19. Alta la fiducia espressa verso il personale medico e paramedico del servizio sanitario nazionale con un punteggio medio pari a 9 (in una scala da 0 a 10) e verso la protezione civile (8,7). Il 91,2% dei cittadini ha considerato utili le regole imposte per contrastare l’evoluzione della pandemia. L’89,5% ha percepito come ‘chiare’ le indicazioni su come comportarsi per contenere il contagio”.

Il 72% dei cittadini, durante il lockdown, non sono usciti durante la giornata dell’intervista. A distanza di 24 ore dall’intervista, le persone hanno riferito in media di aver pulito o disinfettato circa due volte le superfici della cucina e dei mobili della casa, almeno tre volte nel 27,8% dei casi, con quote più alte tra le donne e tra le persone di 65-74 anni (rispettivamente 35,1% e 36%). Mantenere la distanza obbligatoria da persone esterne alla propria famiglia è stata una delle indicazioni più rispettate: il 92,4% dichiara di averlo fatto, indipendentemente dall’età e dal genere. Nelle zone a minor rischio di contagio la quota scende leggermente, ma si attesta comunque all’89,6%, rispetto al 90,9% dell’area intermedia (Sud e isole) e al 95,5% della zona rossa (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Marche). La percezione del rispetto generalizzato delle regole è confermata anche da quanti il giorno prima sono usciti per fare la spesa, il 90,1% di questi ha riferito che la distanza di un metro è stata rispettata, ad esempio, al supermercato.

Nel periodo in cui sono state messe in atto le misure restrittive della fase 1, l’89,1% delle persone di 18 anni e più riferisce di aver fatto uso di mascherine.

L’utilizzo è stato diffuso in modo trasversale in tutta la popolazione, raggiungendo il valore più alto tra le persone di 45-54 anni (94,5%). Relativamente più basso il valore rilevato tra i più anziani (73,5% per 75 anni e più), anche perchè hanno avuto meno bisogno di uscire. Dei 5 milioni e mezzo di individui che non hanno usato la mascherina, il 68,6% probabilmente non ne ha avuto bisogno (il 20,4% ne aveva la disponibilità ma non ha avuto bisogno di usarla, il 48,2% non l’ha cercata), mentre il 31,3% riferisce di averla cercata senza trovarla. La percentuale di quanti non hanno trovato le mascherine varia nelle diverse aree del paese, è pari al 20,9% nella zona rossa, passa al 30,7% nelle altre aree del centro-nord e al 40,9% nelle aree del mezzogiorno. Tali percentuali indicano che nelle zone maggiormente colpite la disponibilità di mascherine sul mercato è stata maggiore.

Le persone si sono procurate le mascherine in diversi modi. Circa la metà le ha acquistate in una farmacia o in un negozio di sanitaria, il 22,3% riferisce che sono stati parenti o amici a procurargliele, il 17,8% le ha comprate in un altro negozio, il 12,4% le ha fatte in casa o le ha ricevute sempre di fattura artigianale da un conoscente, il 6,5% le ha acquistate su internet. L’analisi per zona di gravità del contagio mostra come la percentuale di coloro che le ha fatte in casa sia più elevata nelle zone a minor rischio di contagio (16,8% nell’area 3, contro il 7,8% della zona rossa).