Al momento, pur in assenza di una definizione di caso condivisa a livello europeo, è plausibile una correlazione fra infezione da Sars-CoV-2 e insorgenza della sindrome infiammatoria acuta multisistemica in età pediatrica e adolescenziale nell’attuale scenario emergenziale da infezione da nuovo coronavirus, pur in presenza di evidenze limitate del nesso di causalità. Lo sottolineano le indicazioni ad interim su malattia di Kawasaki e sindrome infiammatoria acuta multisistemica stilate dal gruppo di lavoro Malattie rare Covid-19 dell’Istituto superiore di sanità (Iss).

Fonte