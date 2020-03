A maggio i casi di Covid-19 in Italia si azzereranno, come prevedono alcuni modelli matematici? “C’è tutto un fiorire di modelli matematici, talvolta semplicistici. Noi dobbiamo guardare i numeri reali e c’è una buona notizia: come avevo previsto in questi giorni vediamo i segnali dell’efficacia delle misure adottate. Dobbiamo tenere duro con queste misure molto rigorose fino a Pasqua, dopodiché possiamo iniziare a pensare a strategie di allentamento modulate e progressive“. A dirlo all’Adnkronos Salute è Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità.

Fonte