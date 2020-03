“La realtà della Regione Lombardia è una realtà particolare, i dati mostrano un incremento particolare di casi positivi in alcune aree più che in altre. La Regione ha sottoposto questo tipo di problematica e i dati confermano questa crescita. Il comitato tecnico scientifico sta lavorando attentamente per capire se ci sono eventuali comportamenti o misure da adottare. E’ in fase di discussione e di analisi”. Lo ha affermato il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss) Silvio Brusaferro nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile, rispondendo a una domanda sulla possibilità di estendere la zona rossa non solo alla Bergamasca ma a tutta la Lombardia.

