“Vorrei dare alcuni dettagli sulle caratteristiche delle persone decedute: nell’80-85% dei casi si è trattato di persone con due o più patologie. L’età media è di 81 anni e il 28% era un donna. Le comorbidità sono quelle classiche cronico-degenerative: patologie cardiache, diabete, malattie epatiche, neoplasie”. A sottolinearlo in conferenza stampa alla Protezione civile è il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, che aggiunge: “C’è un elemento importante da sottolineare rispetto al dato di mortalità che viene riportato e che ci vede con un valore superiore al 3%: quando poi andiamo a scorporarlo per fasce d’età, emerge un elemento importante che va a merito del Ssn e degli operatori. In tutte le fasce d’età la mortalità, una volta stratificata, è più bassa rispetto ad altri contesti con dati paragonabili. Un dato molto importante, che ci dà la misura di quanto sia prezioso il nostro Ssn”.

