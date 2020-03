DAL 19-20 marzo la curva dei contagi da coronavirus sembra attenuarsi. Sono dati positivi quelli che presenta Silvio Brusaferro (Istituto superiore di sanità), durante la conferenza stampa con gli aggiornamenti sulla situazione in Italia. “A partire dal 19-20 il numero di nuovi casi segnalati cala, la curva sembra attenuarsi. Ma non dobbiamo illuderci che un rallentamento della diffusione possa indurci a rallentare le misure che abbiamo adottato. Ci sono realtà diverse nel Paese, la Lombardia e aree limitrofe con fortissima circolazione, mentre in altre aree c’è una circolazione ancora limitata, dove la sfida è fare in modo che quelle aree rosa non diventino rosse”, ha detto Brusaferro, nel punto stampa all’Iss.

Brusaferro ha ricordato che in questa situazione restano più a arischio le persone che hanno compiuto 60 anni e quelle che hanno già altre patologie.

“Proprio perché osserviamo segnali chiari di efficacia delle misure di contenimento è fondamentale non flettere dalle medesime. Le misure di distanziamento sociale sono state assolutamente determinanti per contenere il problema specie nelle aree in cui non ha impattato così rilevante come in Lombardia e nelle aree limitrofe. Non dobbiamo mollare”, ha aggiunto il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli.

Fra le priorità quella di tutelare gli operatori sanitari, anche coloro che lavorano nelle ambulanze e chi presta servizio nelle Rsa, le case di riposo a servizio degli anziani. Sono “in questa fase il bene più prezioso per contrastare l’infezione e garantire una assistenza adeguata”