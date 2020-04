Non tutti gli animali sono vulnerabili al nuovo coronavirus. Se finora sono stati segnalati casi in alcuni pet, contagiati dai proprietari (per non parlare dei grandi felini dello zoo di New York), i ricercatori di tutto il mondo hanno provato a vedere come reagiscono altre specie alle infezioni in laboratorio. Ebbene, secondo alcuni studi, i criceti appaiono vulnerabili, al contrario di maiali, anatre e polli. E’ quanto emerge dal nuovo rapporto tecnico dell’Istituto superiore di sanità, che fa il punto sulle infezioni negli animali e stila le precauzioni a tutela di questi ultimi e di coloro che ne se prendono cura nella pandemia.

