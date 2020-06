La ricerca

IL 65% dei bambini italiani sotto i 6 anni ed il 71% di quelli più grandi hanno avuto – durante la quarantena da coronavirus – problemi comportamentali e sintomi come l’aumento dell’. A sottolinearlo è stata un’indagine sull’impatto psicologico e comportamentale del lockdown sui bambini e sugli adolescenti, presentata oggi al ministero della Salute e condotto dall’Irccs Giannina Gaslini di Genova su un campione di 3.245 famiglie con figli sotto i 18 anni a carico.

L’indagine, guidata dal neurologo Lino Nobili, che dirige il dipartimento di Neuropsichiatria infantile dell’Istituto Gaslini, è stata svolta a circa tre settimane di distanza dal lockdown, mediante piattaforma Google Form, in forma anonima. Il questionario ha riscosso subito interesse da parte della popolazione: in due settimane hanno aderito 6800 soggetti da tutta Italia, di cui 3245 hanno dichiarato figli a carico. “L’Irccs Gaslini ha scelto di raccogliere durante il lockdown il prezioso e irripetibile contributo di quasi settemila famiglie in Italia che ne descrivevano gli effetti sulla propria salute. L’analisi dei dati emersi consente ora di offrire risposte precoci e fondate ai tanti disturbi rilevati”, spiega Paolo Petralia, direttore generale del Gaslini.

Effetto ‘jet-lag’ sul sonno

Dall’analisi delle risposte è emerso che la situazione di isolamento ha determinato una condizione di stress con ripercussioni non solo sulla salute fisica ma anche su quella emozionale-psichica, sia dei genitori che dei figli. In particolare, i bambini al di sotto dei sei anni hanno dovuto fare i conti con difficoltà di addormentamento, risvegli notturni, inquietudine e soprattutto irritabilità.

Nei bambini e adolescenti (età 6-18 anni) i disturbi più frequenti hanno interessato la componente somatica (disturbi d’ansia e somatoformi come la sensazione di mancanza d’aria) e i disturbi del sonno (difficoltà di addormentamento e di risveglio per iniziare le lezioni per via telematica a casa). In particolare, in questa popolazione è stata osservata una significativa alterazione del ritmo del sonno con tendenza al ‘ritardo di fase’ (adolescenti che vanno a letto molto più tardi e non riescono a svegliarsi al mattino), come in una sorta di “jet lag” domestico. In questa popolazione di più grandi è stata inoltre riscontrata una aumentata instabilità emotiva con irritabilità e cambiamenti del tono dell’umore.

Se i genitori soffrono anche i figli stanno male

I bambini sono spugne e quindi anche nel periodo di quarantena hanno assorbito gli umori familiari. Infatti, il livello di gravità dei comportamenti disfunzionali dei bambini e dei ragazzi è direttamente correlato al grado di malessere dei genitori. All’aumentare di sintomi o comportamenti di stress conseguenti alla condizione ‘Covid’ nei genitori (disturbi d’ansia, dell’umore, disturbi del sonno, consumo di farmaci ansiolitici e ipnotici), i dati hanno mostrato un aumento dei disturbi comportamentali e della sfera emotiva nei bambini e negli adolescenti, indipendentemente dalla pregressa presenza di disturbi della sfera psichica nei genitori. Inoltre, il malessere psichico dei genitori legato all’epidemia è risultato significativamente più frequente e intenso nelle famiglie al cui interno erano presenti sia persone anziane che bambini.

Come recuperare il benessere

Che i bambini fossero più nervosi del solito dopo la lunga quarantena era già chiaro a tutti i genitori, ma ora abbiamo la conferma anche da questi dati: “E’ importante oggi essere consapevoli di quanto le misure assunte dal governo di chiusura e isolamento, che pure hanno messo in sicurezza la salute delle famiglie italiane, abbiano pesato su bambine, bambini e adolescenti”, ha dichiarato la sottosegretaria di Stato alla Salute Sandra Zampa, nella conferenza stampa di presentazione dell’indagine. “Sono loro quelli che hanno pagato un prezzo particolarmente alto durante il lockdown. Ora dobbiamo fare in modo che alla fine di un’esperienza che ricorderanno per tutta la vita, si sentano più forti e sicuri, consapevoli che si può combattere e vincere anche una battaglia difficilissima come quella che abbiamo condiviso contro il coronavirus”. Dunque, è il momento di rimboccarsi le maniche per guardare oltre e cercare di recuperare un po’ di benessere familiare: “La ricerca – ha aggiunto lo psichiatra Fabrizio Starace, membro della task force di Vittorio Colao per la ripartenza economica e sociale del Paese – è un ulteriore stimolo a recuperare al più presto, pur con le necessarie precauzioni, le opportunità di interazione diretta tra coetanei, strumento essenziale per lo sviluppo emotivo e l’acquisizione di competenze”.