nei guai, secondo quanto riporta il tabloid ‘The Sun’,

Walker. Il giocatore della squadra allenata da Guardiola ha subito chiesto scusa per il suo atteggiamento irresponsabile, ma questo non basterà ad evitargli una multa salata per non aver rispettato le misure legate all’emergenza coronavirus.

– Interrompe la quarantena per organizzare un festino con un amico e due prostitute. A finireè il terzino del Manchester City KyleE pensare che Walker qualche giorno prima, attraverso i social, aveva invitato tutti a rimanere a casa. In realtà il difensore inglese non è nuovo a comportamenti simili, visto che a fine marzo era stato intercettato con altri calciatori (Dele Alli, Riyad Mahrez, James Maddison, Ben Chilwell) in vari pub di Londra in piena pandemia.