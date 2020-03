Coronavirus, iniziati i lavori della terapia intensiva 'targata' Fedez e Ferragni: raccolti quasi 4 mln

MILANO — Sono partiti i lavori per la nuova terapia intensiva per far fronte all’emergenza Covid-19 al San Raffaele di Milano, grazie ai fondi raccolti con la campagna lanciata negli ultimi giorni da Chiara Ferragni e Fedez. Il loro appello è stato raccolto finora da oltre 191 mila persone, che hanno versato oltre 3,8 milioni di euro.

Grazie alle vostre donazioni alla campagna promossa da @fedez e @chiaraferr la costruzione del nuovo reparto di terapia intensiva a @SanRaffaeleMI è cominiciata e io vi aggiornerò sulla progressione dei lavori, alla direzione l’amico @azangrillo. Ecco la situazione di ieri! pic.twitter.com/UVYT5SEOaX — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 14, 2020

Le risorse serviranno a costruire in tempi record il nuovo reparto dentro una tensostruttura che già copre l’ex campo sportivo dell’università Vita-Salute San Raffaele. «Non avremmo mai pensato di avere la possibilità di ampliare così rapidamente l’assistenza ai nostri pazienti più fragili, quelli che hanno come unica opportunità di cura la terapia intensiva», ha detto Alberto Zangrillo, primario dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione Generale e Cardio-Toraco-Vascolare del San Raffaele, che a nome suo e di tutto il personale medico e infermieristico «ringrazia non solo Chiara e Fedez ma anche ogni singolo donatore. Ci stiamo impegnando con tutte le nostre energie — conclude — e sapere che tante persone ci supportano ci aiuta a procedere nei nostri sforzi».

Anche altri personaggi famosi stanno facendo donazioni per fronteggiare l’emergenza. Il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, e la moglie hanno versato 120 mila euro alla Città della Salute di Torino per l’acquisto di materiali sanitari utili nella lotta a virus. Un gesto anche di riconoscenza verso la struttura che nel 2016 curò il figlio malato.

Mezzo milione di euro è stato finora raccolto dai giocatori dell’Inter e dallo staff tecnico, che hanno lanciato “Together as team” come campagna globale di crowdfunding rivolta al club e ai tifosi in tutto il mondo per raccogliere risorse da destinare al dipartimento di Scienze biomediche e cliniche dell’ospedale Sacco di Milano.

Anche il Milan ha lanciato una raccolta fondi tra i sostenitori, il club ha già donato 250 mila euro all’Areu, impegnata ad affrontare le emergenze sanitarie in Lombardia, e i giocatori una giornata di stipendio. L’Atalanta e il suo ct Gian Piero Gasperini, in collaborazione con la onlus Cesvi, hanno donato invece 50mila euro all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, una delle strutture messe più sotto stress dall’emergenza, e hanno promosso una raccolta i con un video appello.





Fonte