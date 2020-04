Iniesta non nasconde il suo sconforto. Lo stop forzato imposto al calcio dal coronavirus pesa come un macigno e la voglia dell’ex Barcellona, adesso in Giappone dove milita nel Vissel Kobe, di tornare in campo è tanta

“Stare fermo mi fa venire ancora più voglia di giocare”

– Andres: “Ogni volta che vedo la foto di una partita o di uno stadio pieno mi sento disperato”. Il fuoriclasse spagnolo confessa al Guardian tutto il proprio disagio di fronte a tanta incertezza, dopo 54 giorni senza calcio nel campionato giapponese, che aveva preso il via il 21 febbraio per interrompersi quattro giorni dopo. Doveva ripartire il 15 marzo, poi il 29 marzo, ora il 9 maggio. “Chi lo sa quando potremo ricominciare… – confessa Iniesta – E tutto questo in un paese considerato un modello di gestione della pandemia, in cui per fortuna la situazione sembra essere sotto controllo”.

Il centrocampista spagnolo è chiuso nella sua casa giapponese con la famiglia e quando riprenderà la Japan League avrà 36 anni. Potrebbe trattarsi di uno spartiacque, forse il momento giusto per iniziare a guardare al futuro da allenatore, ma Iniesta per ora non sembra avere intenzione di appendere gli scarpini al chiodo: “Tutto questo tempo senza giocare mi dà l’energia per durare ancora a lungo. Dall’inizio della pandemia, le scuole sono state chiuse, gli eventi di massa sono stati cancellati. Portare la mascherina e adottare certe misure igieniche sono cose normali qui e questo ha contribuito a ridurre la diffusione – spiega ancora – Ora stiamo solo aspettando, cercando di restare a casa e uscire il meno possibile”.



“Sento la responsabilità di fare la cosa giusta”

“Nel breve e medio termine – prosegue l’ex Barcellona – il virus è destinato ad avere un impatto sociale ed economico, a tutti i livelli. Il calcio fa parte della società, non può sfuggire a certe logiche. Per questo sento la responsabilità di fare la cosa giusta, essendo di fatto un personaggio pubblico. Ci saranno misure che rimarranno sempre, cambiamenti con i quali fare i conti, un prima e un dopo il coronavirus. Dobbiamo cercare di trarre il meglio da una situazione terribile”.