Esclusi dalla misura i calciatori della prima squadra

– Il Newcastle United è il primo club di Premier League ad adottare la disoccupazione parziale per i suoi dipendenti, ma non i giocatori della prima squadra, per evitare la crisi economica a causa dell’emergenza coronavirus. A quanto riporta la Bbc, l’amministratore delegato Lee Charnley, in trattativa per vendere la società a un fondo di investimento saudita, nella giornata di ieri ha inviato una mail al personale per spiegare che la misura è stata adottata per preservare il futuro del club, che era al 13esimo posto al momento dell’interruzione del campionato inglese.

Ai dipendenti, tra cui quelli della Academy e della Fondazione che si occupa di beneficenza, è stato chiesto di aderire al programma governativo che prevede il pagamento dell’80% dei salari. Il governo britannico ha infatti annunciato all’inizio di marzo che i lavoratori possono richiedere l’80% dei loro stipendi fino a 2.500 sterline (circa 2.800 euro) al mese. Continueranno invece a percepire il pieno stipendio i calciatori, che guadagnano in media 40.120 sterline a settimana, circa 45mila euro.