I numeri incoraggianti di questi primi giorni della fase 2 hanno permesso di recuperare l’ottimismo e di allentare le misure restrittive imposte durante il lockdown. Ma attenzione: “Non ci sono prove che il virus si sia ‘rabbonito'”. A sottolinearlo sono gli infettivologi della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali). “La riduzione della pressione per nuovi ricoveri di casi gravi di Covid è conseguenza del decreto di distanziamento sociale che ha portato a richiedere alla popolazione tutta di rimanere in casa, a sospendere molte attività economiche e a chiudere scuole e università; ciò ha permesso di interrompere anche l’ulteriore diffusione dell’epidemia, ma non certo l’attenuazione della virulenza di Sars-CoV-2”, afferma Massimo Andreoni, primario delle malattie infettive del Policlinico di Tor Vergata e direttore scientifico di Simit.

