Ha trascorso gli ultimi anni della sua vita battendosi contro la diffusione della xylella. Raffaele de Giovanni, 54 anni, di Carovigno (Brindisi), è morto dopo avere contratto il virus.

L’uomo, un perito agrario, sposato e padre di due figli, all’inizio di marzo aveva accusato disturbi simili a quelli influenzali, il 15 marzo le sue condizioni si sono aggravate ed e stato ricoverato nel reparto di Rianimazione del Perrino di Brindisi dove e’ morto.

Apprezzato e stimato tecnico agrario, da sempre ha rappresentato un importante e valido punto di riferimento per i tecnici e i dirigenti Cia a livello provinciale e regionale, oltre che per le tantissime aziende agricole da lui assistite ed anche per le Amministrazioni comunali che si sono susseguite alla guida del Comune di Carovigno. Da diversi anni era anche impegnato nei progetti di valorizzazione dell’olio di oliva, e negli ultimi anni si era dedicato anima e corpo alla lotta alla Xylella fastidiosa, sostenendo da sempre le ragioni della scienza e battendosi per far valere i diritti degli agricoltori.

“Oggi si è spento un faro, un punto di riferimento per tutti i cittadini di Carovigno” ha detto il sindaco Massimo Lanzilotti, mentre il consigliere regionale Fabiano Amati ha voluto ricordare il suo impegno da “combattente” contro la diffusione della xylella. Sempre a Carovigno martedì 24 marzo è morta un’anziana di 87 anni.