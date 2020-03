In Puglia i casi di Coronavirus salgono a sei. L’annuncio, nella serata di lunedì 2 marzo del presidente della Regione, Michele Emiliano: “Il Laboratorio di microbiologia e virologia dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce ha rilevato oggi un nuovo caso positivo di Covid19. Il tampone – prosegue la nota della Regione è stato inviato al laboratorio di riferimento del Policlinico di Bari per il test di conferma e per il successivo inoltro all’Istituto superiore di Sanità”.

Il nuovo caso riguarda un uomo di Aradeo di 58 anni, che è risultato positivo al primo test del coronavirus. La conferma arriva dall’Asl di Lecce. L’uomo avrebbe avuto contatti di lavoro in Lombardia, a Milano, da dove sarebbe tornato da poco.

L’uomo è risultato positivo al primo test a cui è stato sottoposto all’ospedale di Galatina dove ora si trova ora ricoverato nel reparto di malattie infettive. Il pronto soccorso dell’ospedale salentino è stato subito chiuso per la sanificazione. Il paziente si sarebbe presentato al pronto soccorso in preda ad una crisi lipotimica non riconducibile in un primo momento al nuovo coronavirus. E’ stato lui stesso a rivelare in seguito di essere stato affetto nei giorni precedenti da episodi febbrili che aveva provveduto a curare con degli antipiretici.