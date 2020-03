Rodgers: “Isolati dal resto della squadra”

Il coronavirus colpisce anche in Premier League. La notizia che 3 giocatori fossero stati trovati positivi al Covid-19, diffusa in mattinata dalla stampa britannica, è stata presto confermata: si tratta di tre calciatori del Leicester, ma i loro nomi non sono ancora noti.

La conferma arriva direttamente dall’allenatore delle Foxes, Brendan Rodgers: “Ci sono dei giocatori che hanno mostrato sintomi e segni di coronavirus. Abbiamo seguito le procedure e come precauzione sono stati isolati rispetto al resto della squadra”. Il Leicester dovrebbe giocare in Premier (che, a differenza della Serie A e della Liga, non è stata ancora sospesa) sabato contro il Watford, ma il condizionale è d’obbligo e come minimo la gara verrebbe disputata a porte chiuse. “Dal punto di vista calcistico sarebbe un peccato ma la salute pubblica è l’aspetto che conta di più e ci facciamo guidare dalle autorità”, conclude l’ex tecnico del Liverpool.