Coronavirus, i dati della Lombardia del 3 maggio

Un numero mai così basso di decessi da settimane: 42 in un giorno in tutta la Lombardia, con il totale che arriva a 14.231. Ma la diffusione dell’epidemia da coronavirus nella Regione mostra ancora dati in crescita in alcune province, come Lecco, Varese, Bergamo, Monza e Brianza, mentre a Milano e provincia calano i nuovi positivi.

Le 36.926 persone attualmente malate in Lombardia sono distribuite così: 532 in terapia intensiva (-13 rispetto a ieri, il giorno prima erano 18 in meno), 6.609 ricoverati con sintomi negli altri reparti (+80, mentre il giorno prima c’era stato un calo di 99 pazienti), 29.785 in isolamento domiciliare (+192). I guariti sono 26.371 (+225). In un giorno sono stati effettuati 7.155 tamponi (il giorno prima erano stati 13.058), il totale dei positivi arriva così a 77.528, più 526 nelle ultime 24 ore.



Coronavirus, i dati delle province della Lombardia

A Milano e provincia sono 118 i contagi registrati oggi, ieri erano 249; in città sono 41, ieri erano 115. Salgono i positivi a Bergamo (+ 59), a Lecco (+ 54, il giorno prima erano 13), a Monza e Brianza (+ 78 contro + 16), a Lodi (da + 23 a + 30) e a Varese, dove si passa da 10 a 68 nuovi contagiati in 24 ore. In diminuzione a Brescia (da + 70 a + 29), a Como (+ 20), a Cremona (+18), a Mantova (+ 5), a Pavia (+ 34). Nessun nuovo contagiato, come ieri, a Sondrio.