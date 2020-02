“E assolutamente bene evitare gli assembramenti per questo abbiamo deciso la chiusura delle scuole, la sospensione delle manifestazioni sportive o culturali o religiose, la sospensione di musei, la sospensione dei concorsi, misure strutturali come la chiusura dopo le ore 18 dei luoghi di intrattenimento e di svago come discoteche e pub, dove c’è grande luogo di ritrovo”. I ristoranti invece potranno restare aperti. L’annuncia l’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera nella conferenza stampa per fare il punto sul Coronavirus, sottolineando come le misure sono state prese per “sette giorni, eventualmente prorogabili a 14 giorni”.

