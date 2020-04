Si scende sotto quella che l’assessore lombardo Pietro Foroni definisce “la soglia psicologica” degli 800 ricoverati in terapia intensiva, “20 giorni fa erano 1.400”, ma continua l’altalena drammatica dei morti: nelle ultime 24 ore in Lombardia sono 200 i morti ufficiali di coronavirus, ovvero quelli certificati da un tampone positivo. Ieri erano stati 161, il giorno prima 203. Resta sostanzialmente stabile il numero dei contagiati, pur con un numero di tamponi leggermente inferiore: sono 1.073 in un giorno con 12.016 tamponi effettuati, ieri erano stati 1.161 con 13.502 tamponi. Per parlare di soglie psicologiche, si supera così la soglia dei 70 mila – 70.165 – contagiati ufficiali in regione dall’inizio dell’emergenza. E i morti, con i 200 di oggi, arrivano a 12.940.

Calano i ricoveri in terapia intensiva, anche se meno dei giorni scorsi: oggi sono 27 in meno (per un totale di 790), ieri erano stati 34 e il giorno prima 50. Calano invece in modo robusto i ricoverati negli altri reparti: meno 500 in un giorno (per un totale di 9.192). Dimesse in un giorno 1.400 persone (44.220 in totale).



Coronavirus in Lombardia, i dati delle province

A Milano e provincia lieve calo dei contagi ufficiali: sono 277 in provincia e 105 nel solo capoluogo in un giorno, per un totale rispettivamente di 17.277 e 7.221. Ieri erano stati rispettivamente più 480 e più 161. A Bergamo sono 98 i nuovi contagiati (10.946 in totale), a Brescia 130 (12.308), a Como 83 (2.764), a Cremona 101 (5.807), a Lecco 23 (2.132), a Lodi 46 (2.833), Monza e Brianza 64 (4.317), a Mantova 45 (3.022), a Pavia 76 (3.874), a Sondrio 44 (1.056), a Varese 38 (2.340).

