Crescono di 737 i casi positivi della Lombardia, ora a 76.469, mentre ieri erano 75.732 (+598), con una flessione sui decessi arrivati ad essere 13.860 (+88), mentre ieri 13.772 (+93). Dati incoraggianti per quanto riguarda la terapia intensiva, dove ci sono 42 ricoverati in meno su un totale di 563, ieri erano 605 (-29). Costantemente in diminuzione anche i ricoverati non in terapia intensiva: 6.628 (-206) e ieri 6.834 (-286). I tamponi effettuati sono stati 13.701 con un totale di 390.644. Sul fronte dei dimessi il conto lombardo registra 52.035 persone tornate a casa (+869 rispetto a ieri).

Coronavirus in Lombardia, i dati delle province

In aumento i casi a Milano e provincia, ma la Regione specifica che “un laboratorio ha inviato oggi alcuni dati di Milano e provincia risalenti ai giorni scorsi”. Sono 364 in più in provincia (ieri 216, totale a oggi 19.701, 177 a Milano città (8.335 totali, ieri l’aumento era stato di 56). Aumento a Bergamo (più 47, ieri più 22), a Brescia (più 68), a Cremona (più 31), a Lodi (più 28, ieri erano più 7). In diminuzione Como (più 27), Lecco (più 3), Mantova (più 10), Monza e Brianza (più 25), Pavia (Più 67), Sondrio (più 1, ieri più 37) e Varese (più 38).

Coronavirus, il punto sulla pandemia informazioni aggiornate al 30 aprile 2020 · Aggiornamenti e ultime notizie · I dati Non si placano le discussioni dopo il Dpcm del 26 aprile per l’avvio della Fase 2. Una situazione difficile che ha spinto il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, a chiedere ai governatori di emanare ordinanze coerenti con il decreto. Altrimenti ci sarà la diffida. Dal 18 maggio le Regioni potranno adottare scelte differenziate in base ai contagi. Intanto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha annunciato che l’orale della Maturità varrà 40 punti, 60 il pregresso. Si parte il 17 giugno

