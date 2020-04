Attilio Fontana si augura che il caldo dia una mano nella lotta contro il coronavirus e che il 4 maggio si possa gradualmente ripartire, riaprire. Il presidente della regione Lombardia si è presentato questa mattina davanti a Consiglio regionale per parlare della gestione lombarda dell’emergenza. “Lo dico senza valenza scientifica ma mi auguro, e spero di non sbagliare, che il caldo rallenterà il contagio e renderà il virus meno aggressivo. Mi auguro che chi dice questo abbia ragione e che il 4 maggio, data di termine dei precedenti provvedimenti, si possa ricominciare una ripresa graduale come è stato detto”, ha detto Fontana in aula. Ma nella sua relazione ha dovuto anche accennare al tema delle inchieste – giudiziarie e politiche – sulla strage di anziani nelle residenze sanitarie. “Non ho nulla contro le polemiche come non ho nulla le indagini” – ha detto – Forse le polemiche sono state intempestive, si poteva aspettare di risolvere il problema. Sulle Rsa e il Pat – ha ricordato – abbiamo nominato due commissioni che ci diranno se effettivamente qualche controllo è stato omesso e qualche comportamento omissivo è stato compiuto dai gestori delle Rsa, che nel 90% appartengono al privato e in una piccola percentuale sono miste”.

Il cuore del suo discorso è stato sulla ripartenza, dopo aver annunciato ieri la volontà di riaprire dal 4 maggio, subito salutata con favore dal suo leader di riferimento Matteo Salvini (ma “non c’è stata alcuna pressione da parte sua”, assicura Fontana a Sky Tg24) e bollata dal sindaco di Milano Beppe Sala come “solo uno slogan”: “Credo che si debba guardare al futuro perché è inevitabile – ha aggiunto il governatore lombardo -. Stiamo facendo uno sforzo grandissimo per cercare di sconfiggere questo virus ma la sconfitta definitiva è lontana se avverrà soltanto nel momento in cui avremo una medicina e qualcosa che prevenga il contagio. Finché non ci sarà nulla di tutto ciò dovremo organizzare la nostra vita convivendo con questo virus”. “Credo che si debba andare veloci”, ribadisce Fontana, convinto che “Comunque e in ogni caso noi dobbiamo cercare di far ripartire la vita”, ha spiegato, anche se “qualunque tipo di ripresa” deve avere “come presupposto necessario quello della garanzia della salute dei nostri cittadini. Senza questa garanzia non saremo disposti a fare nulla”. “Noi non abbiamo intenzione di ripartire come se nulla fosse successo, assolutamente. – ha continuato Fontana – Ieri abbiamo posto alla base di questa ripresa le 4 D: la distanza, i dispositivi di sicurezza, la diagnosi e la digitalizzazione. Sono 4 elementi assolutamente fondamentali per dire che noi pretenderemo che qualunque tipo di ripresa abbiamo come presupposto necessario e non eliminabile la garanzia della salute dei nostri cittadini”

E ancora: difesa dell’ospedale in Fiera e investimenti sulla sanità – “serve stabilizzare 2.500 medici e infermieri che hanno dato la disponibilità a collaborare in questo momento di emergenza. Faremo di tutto e stiamo ottenendo di poter rendere questi rapporti lavorativi a tempo indeterminato”, ha annunciato – e una gratifica economica per gli operatori sanitari. “Al nostro personale sanitario non bisogna solo dire grazie ma intervenire. Quindi,- ha detto – oltre al riconoscimento degli straordinari e delle indennità di rischio previste dalla legge, abbiamo deciso di mettere a disposizione un importo come una gratifica una tantum. Oltre ai 40 milioni mandati dal governo stanzieremo altri 80 milioni per far avere ai nostri dipendenti una gratificazione concreta per il loro comportamento”.

Fontana ha poi postato un intervento su Facebook dove non ha evitato di polemizzare con il governo. “Per giorni ci hanno raccontato, anche dal governo, – ha detto che la Lombardia doveva fare di più e da sola. Ora, dopo che la Regione ha lanciato una proposta per riaprire le attività con attenzione e buonsenso, da Roma parlano addirittura di fughe in avanti”. “Non inseguiamo le polemiche – ha detto Fontana – ma badiamo alla sostanza: molti altri Paesi europei sono già ripartiti, è necessario ragionare subito del nostro futuro”.

Molto polemico anche l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, al centro con il suo governatore delle polemiche . “Assisto disgustato a molteplici azioni di gigantesca deformazione della realtà e di sciacallaggio politico e mediatico”. ha scritto su Facebook. “Abbiamo vissuto qualcosa di pazzesco Ci siamo trovati a dover prendere decisioni immediate per problemi giganteschi. Senza consultare un avvocato, scegliendo sempre per salvare la vita alle persone. Il senno di poi è un gioco facile per chi è rimasto a guardare. Noi eravamo in trincea, e lo siamo ancora”. ha spiegato Gallera. “Io continuo il mio lavoro con immutata determinazione e motivazione – ha aggiunto l’assessore – e guardo con distacco a quanti ‘col senno di poi’ dalle comode scrivanie o dai divani di casa sputano sentenze e veleno. Noi siamo stati e siamo in trincea e non agiamo ne abbiamo mai agito per compiacere i ‘professori del giorno dopo’ ma sempre e solo per soffocare la diffusione del coronavirus e salvare la vita ai lombardi”.

