Migliaia di prenotazioni. E già centinaia di esami eseguiti, con le prime positività agli anticorpi per Sars-CoV-2 rilevate, fra cui casi con infezione recente quindi potenzialmente ancora infettivi (sarà il successivo tampone a stabilirlo). E’ corsa al test sierologico ‘privato’ in Lombardia, dopo il via libera arrivato dalla Regione alla possibilità di eseguirli anche in laboratori privati. Basti pensare che in realtà come il Centro Medico Santagostino, rete di strutture che è fra quelle che offrono il test, le prenotazioni in due giorni hanno raggiunto quota 4 mila e sono state temporaneamente bloccate le agende.

